Hårslev: Gæsterne ved den kommende tids fester i Hårslev Forsamlingshus kan glæde sig over at danse på et lidt flottere gulv. De er nemlig både blevet slebet og lakeret, fortæller Joan Andersen fra forsamlingshuset.

Samtidig er det blevet tid til at sige farvel til den gamle bar der har stået i forsamlingshuset siden 1970'erne, hvor det gamle brændte ned, og man byggede et nyt på den anden side af Bogensevej. Den gamle bar er stor, tung og umulig at flytte rundt på, så det har længe været forsamlingshusets ønske at få sig en ny, og det sker snart.

- Den gamle er tung som et ondt år, så det bliver et stort arbejde at få den fjernet. Vi vil gerne have en flytbar bar, så den, vi får nu, er faktisk på hjul, siger Joan Andersen og tilføjer, at forsamlingshuset gerne vil have lidt flere gæster inden for dørene.

Sikkert er det dog, at der hver onsdag aften klokken 19.30 er et yderst velbesøgt bankospil i forsamlingshuset.