Otterup: Der bliver god musik at lytte til, gode tilbud i butikkerne og forhåbentlig godt vejr og kold fadøl i hanerne, når årets første udgave af Otterup By Night finder sted fredag den 1. juni.

I år har man valgt at flytte musikken væk fra Torvet og ud i Jernbanegade og Bredgade.

- Vi skal have folk ud i gaderne, og så lægger vi op til en festlig og hyggelig aften, hvor der forhåbentlig kommer mange for at se, hvad der sker, siger formand for Otterup Handelsforening Vibeke Hansen som i øvrigt også lover hoppeborge til børnene.

Musikken består af 'Dodo Jam'. Det er de lokale drenge fra orkestret Los Trios som har slået sig sammen med sangerinden Maria Viki. De spiller deres egne udgaver af sangene fra det kendte danske band Dodo & The Dodos. De spiller på scenen i Jernbanegade af to omgange klokken 19 og 20.30.

I Bredgade slår jazzbandet Mandag Morgen Trio sine folder. Der vil selvfølgelig også være lidt godt at spise, og det står Bielers Gourmet og Gopa med de gode pandekager for.

Butikkerne holder i aftenens anledning åbent helt til klokken 22.