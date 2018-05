Horne: Det var slet ikke en cykelsti, en 33-årige fynbo satte bilen på, da hans uhensigtsmæssige parkering i juli 2016 var årsag til, at en ung cykelrytter Faaborg hamrede op bag i den parkerede bil og pådrog sig brud på en halshvirvel i det alvorlige uheld. Det troede politiet ellers, og derfor blev den 33-årige sigtet for, at have parkeret ulovligt på cykelsti. Det kunne koste ham en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.

Det var i hvert fald, hvad anklagemyndigheden havde lagt op til, da sagen første gang for retten i Svendborg i marts. Her gjorde sagens kompleksitet, at den ikke kunne afsluttes. Torsdag havnede den så igen på dommer Ulla Storms bord. Til nogen overraskelse meddelte politiets anklager, Henning Christiansen her, at han begærede frifindelse:

- Det er efter min opfattelse ikke en cykelsti, sagde han om ulykkesstedet.

Og dermed faldt sagen til jorden.

Dommer Ulla Storm lod forstå, at hun under sagen var nået samme opfattelse og konstaterede:

- Det er ikke anklagemyndighedens opgave at få uskyldige dømt, men at være objektive, sagde hun, frikendte den tiltalte og lod staten betale sagens omkostninger.

En cykelsti mellem Horne og Faaborg har længe stået højt ønskelisten hos beboerne på Horneland, men statsvejen er altså kun optrukket med kantlinjer, også mellem Bøjden og Horne, hvor ulykken fandt sted ud for nummer 114. Hvordan politiet kunne forveksle en kantlinje med en cykelsti gav anklager Henning Christiansen ikke noget svar på, men med så gravende en fejl i anklageskriftet fandt han ikke noget at føre sagen på.

Den fik også en besynderlig krølle i marts, da et vidne - efter at have afgivet forklaring under retssagen - efterfølgende ringede til retten for at fortælle, at manden på anklagebænken slet ikke var manden, der havde ført og parkeret bilen på Hornelandevej. Den lettere forbløffede tiltalte fastholdt dog i retten, at det var ham, der havde ført og parkeret bilen.

For den unge og dengang ret lovende cykelrytter, der kørte ind i bilen, fik uheldet ret store konsekvenser. Han er varigt skadet og kan ikke længere køre løb. Han er tilkendt en forsikringserstatning, hvor forsikringsselskaberne er enedes om, at den 33-årige bærer to dele af ansvaret, cyklisten en tredjedel.