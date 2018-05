17-årige Rasmus Vad Jensen har sin egen ko, Perle, med på landbrugsskolen i Korinth. Nu har Perle fået en kalv, Marta, og Rasmus træner intenst med dem begge to, for midt i juni skal de alle tre på dyrskue i Odense.

- Indtil nu har jeg trænet og striglet dem begge to hver anden dag, men fra nu og frem til dyrskuet skal vi træne hver dag, for den skal sidde lige i skabet. Men det er lidt svært at gå med begge to, for Perle holder hele tiden øje med sin kalv, og når den stopper, stopper Perle også. Som regel følger kalven jo bare med sin mor. Men til dyrskuet har jeg min søster med, og så er vi to, der trækker, forklarer Rasmus Vad Jensen.

For Perle fødte for en måned siden en kalv, Marta. Og hun skal også med på dyrskuet.

Rasmus og Perle - nu med kalv Rasmus Vad Jensen, 17 år, afsluttede 9. klasse på Carl Nielsen Skolen i Nr. Lyndelse før sommerferien og er nu i gang med grundforløbet på landbrugsskolen i Korinth. Han er oprindelig opvokset på sin fars gård i Gudbjerg Skov nord for Svendborg. Siden han var otte, har han boet hos sin mor i Nr. Søby og været hos sin far i weekenderne, hvor han har hjulpet til på gården. Hans ko, Perle, er af den franske race blonde d'aquitaine, som er ret sjælden i Danmark. Racen er kendetegnet ved dyr, der er store, tunge, elegante og meget harmoniske. Knoglekvaliteten er ekstremt fin, hvilket er en væsentlig årsag til den høje slagteprocent. Køerne vejer 1000 kilo eller mere, mens tyrene vejer fra 1300 kilo og opefter.For fire uger siden fødte Perle kalven Marta. Nu skal de begge med Rasmus på Det Fynske Dyrskue i Odense 15.-17. juni.

17-årige Rasmus Vad Jensen er i fuld gang med at træne med Perle og Marta op til det fynske dyrskue i Odense midt i juni. Men lige i dag har han sit hyr med at få Perle og Marta til at makke ret.

At Marta overhovedet er i live, er faktisk lidt af et mirakel, for det var en meget dramatisk fødsel.

- Marta var meget tæt på at dø. Perle havde skudt livmoderen med ud og måtte syes op bagefter. Marta var så afkræftet, at hun ikke selv var i stand til at sutte. Så de første fire døgn måtte jeg malke ud og give Marta mælk hver tredje time døgnet rundt. De første to døgn med mælk fra Perle og derefter med mælkeerstatning. Så det var noget med at give mælk til midnat og så stå op igen klokken tre om natten, fortæller Rasmus Vad Jensen.

Fødslen skete tidligt en søndag morgen, hvor Rasmus var hjemme på weekend hos sin far, der har en gård i Gudbjerg Skov nord for Svendborg. Og den 17-årige havde først en jobsamtale, der skulle overstås, inden han kunne tage hen på landbrugsskolen i Korinth og se til Perle og Marta. Hvorefter han så fik fire døgn som en slags livreddende fødselshjælper.

- Min far og jeg troede ikke på, at hun ville klare det. Men nu vokser hun rigtig godt. Vi var i forvejen meget spændte på, hvordan det ville gå, for Perles mor døde under fødslen, dengang Perle blev født. Så det ligger åbenbart til familien med svære fødsler, konstaterer Rasmus Vad Jensen.