Sidste år var Husdyrenes Vels dyreinternat i fare for at lukke, men en arv på i alt 820.000 kroner faldt på "et usandsynligt tørt sted".

Når man skal knokle for hver eneste krone, er det kun de mest nødvendige ting, der bliver lavet Karin Sørensen, formand for Husdyrenes Vel

Pengene gav blandt andet dyreinternatet mulighed for at bygge en ny indgang til katteafdelingen og få sat videoovervågning op hele vejen rundt om huset, for dyreinternatet har flere gange været udsat for indbrud, senest i påsken, hvor der blev ødelagt for 12.000 kroner.

- Når man skal knokle for hver eneste krone, er det kun de mest nødvendige ting, der bliver lavet, siger Karin Sørensen, der er formand for Husdyrenes Vel, der driver internatet.

Åbent hus og loppemarked Søndag den 27. maj er der åbent hus og loppemarked på Dyrenes Vels dyreinternat nord for Ringe.Det er også her, den nye indgang indvies. Snoren klippe af Mogens Wilbert, der er formand for Kattens Værn i Brøndby. Der er åbent fra 13-16.

Det sker cirka en gang om året, at internatet arver penge, og internatet er da også dybt afhængigt af støtte fra fonde og legater, for det skal skaffe 1,4 millioner kroner om året for at løbe rundt. Derfor falder pengene fra arven på "et usandsynligt tørt sted".

Ringe: Smilene er større end de plejer hos Husdyrenes Vels dyreinternat nord for Ringe. For nyligt arvede dyrevennerne nemlig hele 820.000 kroner fra en dame, der havde testamenteret halvdelen af sin arv til dyreinternatet.

Foruden støtte fra fonde, sponsorater og arv tjener internatet penge på at have hunde og katte i pension, og så får de et formidlingsgebyr for de dyr, de finder nye hjem til. Og endelig tjener internatet penge på at holde loppemarkeder og auktioner af effekter fra dødsboer, de får doneret.

Selvom smilene i dag er store, så det helt anderledes ud for bare et års tid siden. I februar sidste år vidste Karin Sørensen ikke, om dyreinternatet ville overleve eller om det var nødt til at lukke.

Bernard, den 60 kilo tunge, franske mastiff er en af de hunde, der snart have et nyt hjem. Han har boet på internatet i tre uger, men han har allerede taget Karin Sørensen og Dorthe Christoffersen, der er ansat på internatet, med storm.

Ham bliver det ekstra svært at sige farvel til, selvom de begge har prøvet det mange gange før. Karin Sørensen har været på internatet siden 1982, og Dorthe Christoffersen kom til for fire år siden.

Den ene af de to katteafdelinger er for tiden omdannet til barselsafdeling, for det vrimler med små, nye killinger. Når de er gamle nok, skal de også have et nyt sted at bo. Dyreinternatet sælger typisk fire killinger om ugen og kan nogle gange have svært ved at følge med efterspørgslen.

- Mange kontakter os for at komme på venteliste til en killing, siger Karin Sørensen.

Der er også dyr, der bærer på en langt mere barsk historie. Nogle bliver afleveret, fordi deres ejere ikke kan have dem længere, mens andre bliver taget med tvang. Så sent som torsdag formiddag måtte Karin Sørensen assistere politiet i en dyreværnssag på Nordfyn, hvor en kvinde ikke var i stand til at passe sine hunde og heste ordentligt. Derfor tog Karin Sørensen kvindens tre hunde med tilbage til dyreinternatet.

I sommermånederne bliver hun typisk kaldt ud til en dyreværnssag om ugen, mens det om vinteren sker en gang om måneden.