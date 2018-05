Nyborg: Onsdag og torsdag har en masse skoleelever knoklet på de nyrenoverede atletikbaner i Nyborg Idrætspark.

Og der var grund til at give sig fuldt ud, for eleverne dystede om en plads ved et enormt finalestævne i Aarhus i næste måned. Finalen får 12.000 deltagere, og det bliver et større arrangement end OL i Rio for to år siden.

I Nyborg var atletikdysten lidt mere beskeden med 200 deltagere, men landet over holdes næsten 100 lokalstævner som udtagelse til finalen i Aarhus.

- Idéen og filosofien bag Skole OL er rigtig god. Det er blevet en god tradition og sætter fokus på at få atletik på skoleskemaet i idrætstimerne, udtaler Ann Rasmussen fra NGIF Gymnastik og Atletik i en pressemeddelelse.

Til Skole OL har alle elever mulighed for at prøve kræfter med Skole OL-disciplinerne. Skole OL har i år 10 års-jubilæum, og bag Skole OL står Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Atletik Forbund støttet af Nordea-fonden, TrygFonden og Aarhus Kommune. I år vil samlet set mere end 100.000 elever i 4.-7. klasse deltage i de indledende konkurrencer.