Svendborg: Fredag den 1. juni er det definitivt slut med at parkere sin bil på torvet i Svendborg, og det fejrer Svendborg Musikskole med en musikfestival midt på den store centrale plads.

Musikskolen byder op til en eftermiddag med pompøse blæsere, rullende rock, swingende jazz og inciterende latinamerikanske rytmer, og dagen bliver samtidig startskuddet for en proces, hvor borgerne skal være med til at sætte rammerne for de nye begivenheder og aktiviteter på torvet.

Folk fra Svendborg Kommune vil samtidig sidde klar på torvet for at tage imod ideer til aktiviteter og indretning, og klokken 15.30 kan man møde formanden for Teknik- og Erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S). Han vil fortælle om visionerne for det bilfri torv og den proces, der ligger forude. Det sker under overskriften "Liv på Torvet".

I forbindelse med åbningen af det bilfri torv tager kommunen imod forslag, der skal danne grundlag for en åben workshop i sensommeren. Forslag kan sendes til kommunen på adressen A5torvet@svendborg.dk" target="_blank">livpåtorvet@svendborg.dk.

Beslutningen om at lukke torvet for biler blev taget af det nyvalgte byråd i januar og splittede for første gang rød og blå blok. Bag beslutningen stod det røde flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.