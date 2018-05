Byens Køkken. - De unge byrådsmedlemmer er ligeglade med maden til de ældre

Ejner Kristiansen skriver 23. maj om, hvorvidt folk, der kommer i byrådet, kan få en anden smag med hensyn til frisklavet mad på plejehjemmene, når man serverer opvarmet mad leveret fra Byens Køkken.

Mit svar er, at ja, det kan de, for de skal ikke selv spise maden. De unge i byrådet er da tilsyneladende bedøvende ligeglade, og det er den socialdemokratiske borgmester også.

Socialdemokratiet har efter min mening bevidst holdt sig væk fra debatten. Det har Ældrerådet også, såvel det gamle som nye ældreråd.

I 2006 fik den daværende socialdemokratiske rådmand Søren Thorsager gennemført ordningen med Byens Køkken og tegnet en kontrakt, der løber frem til 2028. Hvad der skal ske, når kontrakten udløber, vides ikke. Alle er tavse - også den nuværende konservative rådmand, Søren Windell.

Problemet er penge til lønninger, hvis plejehjemskøkkenerne skal i gang igen.

Mit forslag er: Se at få ophævet en urimelig kontrakt, som næppe er i overensstemmelse med god forvaltningsskik (man tegner ikke 28-årige bindende kontrakter). Få Byens Køkken, som er et rent kommunalt foretagende til at levere mad til andre, og ophør med at levere mad til plejehjem. Genstart plejehjemskøkkenerne og find hjælpende arbejdskraft blandt kontanthjælpsmodtagere, som skal i arbejde.

Lad os høre, hvad ældrerådmanden vil gøre?