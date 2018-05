EU vedrører også Fyn - hvor er de fynske europaparlaments-kandidater?

Om ét år skal det næste europa-parlamentsvalg stå, men de fynske kandidater kan være svære at få øje på. I øjeblikket sker der store ting nede i Bruxelles - EU's fremtid bliver nemlig tegnet i disse år.

I de næste måneder diskuteres EU's budget, og selv om det virker tørt, har det stor betydning for, hvad EU skal være for europæerne. De nuværende budgetforhandlinger tyder på, at landbrugsstøtten og støtten til regional udvikling mindskes, mens det samlede budget bliver større. Dette er politiske prioriteringer, som involverer os alle. Derfor burde vi høre mere om det - også lokalt.

Alene i den indeværende budgetperiode står Region Syddanmark til at modtage op mod en milliard kroner i EU-støtte. Disse bruges til at udvikle og støtte erhvervslivet regionalt og lokalt. Så selvom diskussionen om budgettet er svær, bør den være alt andet end kedelig.

Samtidigt skal skilsmissen med Storbritannien underskrives. Brexit bliver af afgørende betydning for danskernes mulighed for at fiske i de britiske farvande. Disse spørgsmål er af stor betydning for fynske arbejdspladser.

På trods af, at der er kort tid til det næste valg, kan de offentliggjorte fynske kandidater tælles på én hånd. Jeg vil derfor gerne komme med en opfordring om, at de håbefulde fynske kandidater snart melder deres kandidatur ud. EU vedrører os alle - også fynboerne.