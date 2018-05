Kloden rundt

New Zealand: Det lyder som en dårlig vittighed, men en anklaget i New Zealand er af en domstol sendt til opmåling af sin penis. En kvinde har beskyldt ham for et sexovergreb, og hun har under afhøring fortalt om længden på den 72-årige anklagedes penis. Hun har beskrevet den som 10 til 12 centimeter lang. Dommeren har derfor taget det usædvanlige skridt at få den 72-åriges penis målt med en tommestok. Opmålingen blev siden holdt hemmelig af dommeren, fortæller Radio New Zealand. Den anklagede siger, han er uskyldig. Han siger, at hans pengepung tilfældigt strejfede kvinden, da de passerede hinanden. Hun siger, at det hun kunne mærke mod sin bagdel, ikke var en pung, en mobiltelefon eller noget andet. Det var mandens lem. (ritzau/AFP)