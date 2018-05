Kloden rundt

Tyskland: En kælekænguru ved navn Viggo er blevet taget fra en tysk familie nær Hannover. Lokale myndigheder vurderede, at miljøet i hjemmet ikke var egnet til kænguruen. Man havde forsøgt at finde en løsning på problemet i flere måneder - men uden held. Sidste sommer havde Viggo forvildet sig væk fra familien, hvorfor politiet blev tilkaldt for at indfange ham. I den forbindelse blev det undersøgt, om familiens grund var egnet til at have en kænguru. Haven viste sig at være for lille, og nu skal Viggo altså finde sig et nyt hjem, hvor han efter planen skal være sammen med andre kænguruer. (ritzau/dpa)