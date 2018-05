Kloden rundt

Tyskland: Vi kender det herhjemmefra. Familien vil på ferie, men det er uden for børnenes skoleferie. Pyt, så gør vi det alligevel, afgør nogle forældre. Men i den sydtyske delstat Bayern ventede der en slem overraskelse i weekenden. Her stod politiet klar i tre lufthavne for at tjekke pjækkeri. 20 familier blev snuppet i kontrollen, og de er blevet indberettet til de lokale myndigheder. Forældrene var blevet bedt om at dokumentere, at de havde tilladelse til at tage deres børn ud af skolen. De risikerer nu en bøde på op til 7500 kroner. Det et ikke lovligt i Tyskland at tage børnene med på ferie uden for skoleferierne. (ritzau/dpa)