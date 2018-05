DJ Sash skal sammen med Barcode Brothers og 666 skal fyre op under et helt nyt klubområde på festivalen.

Hvis du hørte musik i slutningen af 90'erne kan du ikke have undgået at høre DJ Sash! Med numre som "Ecuador" og "Encore Une Fois" var den tyske dj indbegrebet af dance- og clubscenen med en størrelse som sagtens kunne matche store navne i dag som Calvin Harris og nyligt afdøde Avicii. 18 millioner solgte plader blev det til, og selv om det efterhånden ligger 20 år tilbage, så er efterspørgslen efter 90'erne stigende. Faktisk så stor, at Tinderbox nu laver et helt nyt clubområde på den fynske festival. Navnet er Grovebox med plads til 2000 mennesker mellem Rød Scene og Magicbox.

- Groovebox bliver som en fest i festen med plads til andet end koncerter. Et løssluppent afbræk til alle som har brug for en pause fra de store scener, men uden at de kommer ned i tempo. Et fokuseret club-område, hvor der dog nok kommer til at være en hel del flere guilty pleasures og eurodance-klassikere, end man kan fange på Magicbox, siger pressechef på Tinderbox, John Fogde.

For at sikre at der kommer fart på festen har DJ Sash!(torsdag), Barcode Brothers (fredag) og 666 (lørdag) fået hver sin dag på festivalen. De skal sørge for at bringe Groovebox til kogepunktet gamle kendinge som "Ecuador", "Alarma" og "Flute" sammen med andre kendte hits fra 1990'erne. Groovebox bliver et univers med flakkende LED-skærme og et sprudlende lysshow på et ophøjet podie med dansegulv.

Forleden præsenterede festivalen også et andet området ved Rød Scene, Moonshine, der gæsterne skal kunne hygge sig mellem koncerterne med streetfood og dj's. Og det er en bevidst strategi fra festivalen at lave flere områder, hvor man som gæst kan gå på opdagelse. Om det så er med mad, drikke eller musik fra 90'erne.

Tinderbox 2018 afvikles i Tusindårsskoven i Odense i dagene 28.-30. juni.