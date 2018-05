Kunstudstilling

Søby: Fredag den 1. juni kl. 14 åbner for femte gang biennalen SommerSkulpturSøby på havnen. Den officielle åbning varetages af formand for kulturudvalget Minna Henriksen (SF) og kunsthistoriker Lene Burkard, der er kunstfaglig konsulent for by- og kulturforvaltningen Odense Havn, fremgår det af en pressemeddelelse.

Der vil være udstillet 45 værker på havnen og i byen af 25 danske samtidskunstnere. Flere af dem er allerede ankommet for at tilse opstillingen af deres kunstværker. Alle værkerne er skabt direkte til stedet - og en del også på stedet - og inviterer til et andet møde end forventet med en provinsby på kanten af havet. Der vil således være gode muligheder for at møde flere af dansk kunstlivs fremmeste udøvere i den kommende uges tid i Søby. Bag biennalen SommerSkulpturSøby2018 ligger halvandet års planlægning, fondsansøgning og samarbejde med professionelle billedkunstnere, kunstakademistuderende samt årets afgangshold. Biennalen er kurateret af Susan Hinnum, forstander på Kunsthøjskolen på Ærø. (EXP)