Paul Weller, der har været en af de store i britisk rock siden 1970'erne, fylder 60 år fredag den 25. maj.

Om man vil regne Paul Weller og gruppen The Jam til den egentlige punk-bølge fra slut-1970'erne, bliver en nattelang diskussion mellem rocknørder. I alt fald var og er Weller en markant skikkelse i britisk musikliv, som han har levet i og påvirket gennem flere årtier.

BBC beskrev i 2007 Paul Weller som "en af de mest beundrede musikmagere og udøvende musikere i de sidste 30 år". Især to bands er knyttet til hans navn: The Jam og senere The Style Council, hvortil kommer en solokarriere.

John William "Paul" Weller, Jr. blev født i Surrey i England, hvor faren var taxichauffør og moren rengøringsassistent.

Wellers første musikalske inspiration var 60'er-grupper som The Beatles, The Who og The Small Faces, og som 11-årig begyndte han at spille guitar.

Inspireret af en koncert med Status Quo dannede han i 1972 den første udgave af The Jam med sin far som manager. Det faldt lige i tråd med den nye punkmusik, der var opstået i en protest mod den på det tidspunkt mere polerede og pompøse rockmusik. Nu skulle det være lige på og hårdt.

The Jam var dog knap så rå som andre af tidens grupper og med sin mere melodiøse og nuancerede tilgang til musikken blev gruppen mere en inspiration for den del af scenen, der blev kaldt New Wave.

Succesen var stor, men Paul Weller selv blev rastløs og ville udforske sine musikalske muligheder yderligere. I 1982 blev The Jam opløst, og året efter kunne Weller præsentere nye samarbejdspartnere i The Style Council.

En gruppe, der med større besætning eksperimenterede i flere retninger som soul, folk og jazz. Også det band nåede et stort publikum, men mod slutningen af 1980'erne blegnede opmærksomheden.

Omkring 1990 gik Paul Weller solo med flere album og koncerter. Til stor glæde for både kritikere og publikum.

Lidt arbejde foran kameraet er det også blevet til. Paul Weller viser sig bl.a. ganske kort i episoden "The Final Project" i den højt roste britiske tv-serie "Sherlock". (Berlingske)