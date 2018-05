Mandø i Vadehavet skal have offentlig transport, så øen ikke må nøjes med en traktor med ladvogn, som fragter turister.

Det mener Mette Dencker, som er Dansk Folkepartis ordfører for landdistrikter, og som fylder 40 år torsdag den 24. maj.

Hun kæmper for billigere færgetakster til øboerne, men taler hellere om landevejsprincippet. Det skal koste det samme at sejle til en ø som at køre på landevejen.

Hun er stærkt inspireret af Tunø, som ligger i hendes valgkreds mellem Samsø og Jylland.

- På Tunø fattede jeg interesse for at kæmpe for øerne. Det var i valgkampen 2011. Ved mødet var jeg den eneste politiker, som senere blev valgt, siger Mette Dencker.

Ved valget i 2011 kom hun i Folketinget fra Skanderborg-kredsen i Østjyllands Storkreds.

I Folketinget fik hun Enhedslisten bag sit forslag med de borgerlige partier om, at S-R-SF-regeringen skulle undersøge færgetakster til øerne. Debatten endte med, at alle - også regeringspartierne - støttede forslaget.

Mette Dencker er coach og psykoterapeut. Hun er gift med DF's energiordfører, Mikkel Dencker, og de har tre børn.

Hun er vokset op i Odder og blev i 1999 sproglig student fra Viby Gymnasium. Fra 2007 drev hun i fem år sit firma med terapi, coaching og kurser i selvudvikling.

I 2006 kom hun i byrådet i Hvidovre, hvor hendes mand er viceborgmester. 1. januar 2017 forlod hun byrådet og flyttede til Syddjurs Kommune nær Mols Bjerge.

- Det er det bedste, jeg har gjort, mener Mette Dencker, som var meget på Mols som barn. (Ritzau)