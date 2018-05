Hvemhvadhvor

I forbindelse med 150-året for strandingen er Lemvig Museum ved at skabe udstilling på Kystcentret i Thyborøn med fokus på de ting fra skibet, som fortsat findes i privat eje og ønsker derfor at indsamle historierne om og billeder af disse genstande.

Ud over de mange menneskeliv reddede thyboerne sig også en skat af strandingsgods fra fregatten, der må har virket som et eventyrskib fra en anden verden på de fattige fiskere og bønder.

25. september er det 150 år siden, at den store, russiske orlogsfregat Alxander Nevskij strandede ud for Harboøre Tange med 724 mand om bord. Herimellem var zar Alexander II's søn, storfyrst Alexej. Fem besætningsmedlemmer omkom, mens 719 blev reddet i land ved kystboernes hjælp.

- Lemvig Museum får stadig henvendelser fra folk i indland og udland, der fortæller om familieklenodier, som stammer fra det mytiske skib. Mange fortæller, at disse har haft en særlig betydning og værdi for familien og derfor er værdsatte arvestykker, skriver Lemvig Museum i en pressemeddelelse om efterlysningen.

Alexander Nevskij var både et krigsskib og et repræsentationsskib for den russiske zar. Så det var rigt og overdådigt udsmykket, og fortællingerne om strandingen har nærmest fået mytisk karakter i eftertiden. Mange familieklenodier rundt om i landet går i arv sammen med historien om, hvordan de blev reddet ud af et eventyrslot, der en nat landede på Vestkysten.

Og hvad er det så, de fynske læsere kan hjælpe med?

- Det er ikke så meget selve genstandene, vi er interesseret i, men mere fortællingerne om dem. Hvordan kom de i familiens eje? Det er for at få et overblik over, om det er få ting, der stadig findes, eller om der er store mængder af genstande, forklarer museumsinspektør Inger Bjørn Knudsen, Lemvig Museum.

Hun opfordrer derfor til, at man tager et billede af sin Nevskij-genstand, skriver historien om, hvordan den kom i familiens besiddelse og mailer til: lemvigmuseum@post.tele.dk. Eller ringer til museet på 97 82 00 25.

Hvis der dukker gode, fynske historier op i forbindelse med efterlysningen, kan det være de også lægger til her på Bagsiden.

Vil man have et indtryk af, hvor stort et skib, Alexander Nevskij var, kan man lægge turen omkring Thyborøn og se skibets fem meter høje og fem ton tunge anker, der blev bjærget i 1958 og i dag står som et vartegn på havnen.