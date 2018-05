Glamsbjerg: Der er vand i bassinet, og vejrudsigten varsler sol og varme de kommende dage.

Alligevel kan det være, at det ikke bliver muligt at hoppet i vandet i Friluftsbadet i Glamsbjerg, når det åbner for sæsonen lørdag.

Der er nemlig problemer med det maskineri, som skal pumpe vand rundt i systemet, fortæller centerleder i Glamsbjerg Fritidscenter Dennis Christensen.

- Det er en pakning til en af pumperne, der mangler. Den skal vi have helt fra Holland, og den skal vi have herop. Det er en speciel keramisk pakning, så det er ikke en, man bare lige kan få.

- Hvad bruges den pakning til?

- Den er til hovedpumpen, der driver hele anlægget. Vi har renoveret hovedpumpe og motoren. En af de dele, der har været brugt til det, er under montagen desværre gået i stykker. Det er ikke på grund af dårlig vedligeholdelse. Det er et uheld, der er sket under montagen og samlingen. Det kan man ikke gardere sig imod. Og så er det desværre sådan, at reservedelen ligger ude i verden og ikke i Danmark, siger Dennis Christensen, der har fået besked om, at reservedelen ankommer til friluftsbadet fredag.