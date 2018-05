Undersøgelser viser, at det er svært (nærmest umuligt) for almindelige investeringskunder at gennemskue omkostningerne ved formueforvaltningen i en dansk bank. Det har afstedkommet, at dels den danske regering og dels EU har skærpede reglerne for formueforvaltning i bankerne for at opnå gennemsigtighed og konkurrence. Og hermed lavere omkostningerne til formuekunder. Men de danske banker har fundet et smuthul således, at formuende kunder i dag fortsat betaler de høje omkostninger og nogle gange endda mere i samlede omkostninger, end de gjorde for blot et år siden.

Det er således F10 Finans' erfaring at formuende kunder fortsat kan spare ca. 10.000 -15.000 kr. pr. mio. kr. pr. år ved at anvende uvildig rådgivning fremfor at gå i en bank med sin formue.