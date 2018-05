Med tilsyneladende endeløse anvendelsesmuligheder konkurrerer private, politiske og kommercielle aktører om at sætte sig på nogle af de mange muligheder, som dronerne kan tilbyde. Konkurrencen er hård, og teknologisk udvikling er ikke nok i sig selv, for hvis offentligheden ikke er villig til at bruge - eller i det mindste tolerere - den nye teknologi, vil det samlede potentiale for både marked og samfund ikke blive realiseret.

Dronerne er landet, eller måske snarere lettet, og der er godt med fart på. De er hurtigt blevet til mere end det militære isenkram eller hobbylegetøj, som de oprindeligt blev kendt for, og der er store forventninger til deres potentiale. En EU-rapport fra 2016 vurderer, at dronernes økonomiske indvirkning kan komme til at overstige 300 milliarder kroner og generere helt op til 400.000 nye job frem til 2050 i EU alene.

Men hvad ved offentligheden egentlig om droner, og hvilke holdninger og følelser frembringer de? Hvordan reagerer mennesker på en drone, der flyver i nærheden af dem? Og på hvilken måde forstyrrer det deres privatliv? I vores seneste forskning omkring offentlighedens reaktioner på droner har vi søgt at besvare disse spørgsmål ved at gennemføre interviews og forsøg med 145 personer og gengiver her nogle af de centrale konklusioner.

Når vi taler om privatliv og droner, frembringer det for de fleste helt naturligt tanker om beskyttelse af private informationer omkring deres person, som f.eks. uønsket overvågning, billeder osv. Men det fysiske rum omring os er mindst lige så vigtigt. Dronen kan virke forstyrrende ved at operere i et område vi er vant til at opfatte som tomt, hvor vi kan færdes alene, og uden frygt for at få noget i hovedet. Derudover er dronen også "til stede" gennem den lyd den laver, og kan på den måde endda genere uden at være synlig.

Vi så også, at aspekter, som piloter og droneeksperter har lært betydningen af, let kan blive tolket ud fra helt andre kriterier. Kraftige blinkende røde lys giver tanker om, at dronen optager og ikke i forhold til det sikkerhedsmæssige formål, de i virkeligheden har. Dronens bevægelse bliver sammenlignet med et menneskes og opfattes i stigende grad som en forlængelse af pilotens person - en drone, der svæver langsomt forbi, "kigger" eller "glor".

Privatliv er derfor mere end frygt for at blive filmet eller observeret - det handler om mere end blot information. Støjende droner, der bevæger sig "som et menneske" og kommer for tæt på, kan skabe ubehag, fordi de forstyrrer det fysiske og mentale rum.

Usikkerheden omkring dronens formål bidrager generelt til en oplevelse af ubehag. Mulighed for at få oplysninger om dronen, om den har kamera, hvem der kontrollerer den, og hvorfor den opererer i området, er derfor centrale faktorer for, om den opleves som forstyrrende, generende eller sågar farlig.

Vi kan konkludere, at de større kommercielle droner er velkomne, såfremt der informeres tilstrækkeligt, og selve flyvningen tager hensyn til folks mangeartede bekymringer. Der også en bred tolerance overfor de små legetøjsdroner, som gerne må flyve i folks egne haver, så længe de flyver i højder, der ikke generer, f.eks. ved ikke at svæve uden for folks vinduer eller filmer og tager billeder uden andres accept.