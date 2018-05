Det er som erhvervsjournalist og it-nørd svært at være kritisk over for it i samfundet. Det stiller os alle redskaber og muligheder til rådighed, som vi ikke drømte om kunne eksistere. Digitaliseringen af samfundet har selvom det stadig er en spæd ting historisk set, allerede beriget os næsten uendeligt. For bare 15 år siden diskuterede vi fakta. I dag googler man det bare. Viden er blevet allemandseje og tak gud for det. Vores liv er bedre nu på grund af det.

Virksomhederne er blevet mere effektive, privatlivet mere effektivt, bilerne - Næsten alt er blevet bedre af digitalisering. Og som dansker er digitaliseringen ekstra nem at få øje på, for vi er det land i Europa, der længst fremme i skoene, det viser Europa-Kommissionens DESI-indeks, der netop er blevet opdateret, og vi er hoppet op på førstepladsen.

Der er vi kommet op, fordi vi har haft modet til at prøve ting af. Og det er gået godt mange gange. Andre gange er det gået ustyrligt skidt. Man kan i flæng nævne et hav af offentlige it-skandaler, hvor man gang på gang har fortsat dyre it-udviklingsprojekter som ikke virkede, i stedet for at skrotte dem. Man har også taget det for givet, at it-løsninger ville føre til effektiviseringer, og man har derfor fyret medarbejdere allerede inden it-systemerne havde vist en effekt. Det så vi i SKAT, som har smidt milliarder og atter milliarder skattekroner i vasken. Sundhedssektoren er nu ved at gøre skattesektoren efter med deres "Sundhedsplatform", men det nok ikke der problemet er.

Problemet er, at man på grund af den overdrevne digitale hype i dag ikke kan komme igennem med kritik af digitaliseringen. Alt skal digitaliseres blot fordi det kan. Ikke fordi det nødvendigvis er smartere, nej blot fordi det kan.

Digitaliseringen er også en guds gave til DJØF'erne, som er med til at tage beslutningerne om at digitalisere. For med digitale systemer, bliver der skabt den data, som er DJØF'ernes benzin. Jo mere data, der er at hitte rede i, jo flere DJØF-regneark skal der fyldes ud og analyseres på. Det er blandt andet forklaringen på, at der i de sidst år er ansat så mange flere af deres slags i det offentlige. Sundhedsplatformen er måske en svær case at sætte sig ind i. Men eksemplerne findes også i din og min hverdag.

Når jeg afleverer min datter i hendes institution skal jeg anmelde hendes ankomst på en digital infoskærm, der er ude af drift to ud af fem dage om ugen(jeg lyver ikke).

Selvom vi er europamester i digitalisering skal vi nu stoppe mere og stille nogle irriterende spørgsmål: Hvorfor i al verden skal man logge sit barn ind digitalt? Hvad koster det at udvikle sådan et system til en SFO? Og hvorfor kan jeg ikke bare skrive hendes navn på en liste med en blyant, og strege hende ud, når dagen er omme?

Hvis svaret er: Det er fordi, hvis vi ikke gør det digitalt, så har vi ingen data, så vi kan analysere os frem til, at vi kan spare en pædagog hist og pist - så kan vi jo tykke lidt på, om digitaliseringen er en vej frem lige dér.