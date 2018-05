Da it-virksomheden Cardlay i 2016 blev stiftet, ansatte stifter og direktør Jørgen Christian Juul to medarbejdere. Virksomheden holdt til på det mindste kontor i Videnbyen nær Syddansk Universitet i Odense. På bare fjorten dage var de blevet til fire, så otte lidt efter. Nu kun to år efter stiftelsen tæller virksomheden 35 medarbejdere, og der er brug for flere, siger stifter og direktør Jørgen Christian Juul. Virksomheden er vokset så hurtigt, at Cardlay i starten af maj blev nomiret til Vækstprisen af Væksthus Syddanmark (Cardlay vandt dog ikke, red.).

Væksten er kun lige begyndt, siger direktøren:

- Vi er netop blevet færdigt med et vores kerneprodukt, som vi kan gå i markedet med. Vi har været undervejs med det i to hæsblæsende år, men nu er vi klar, siger Jørgen Christian Juul.

Cardlay har i løbet af to år udviklet et såkaldt expense management system, som bankerne kan tilbyde, deres erhvervskunder, som har mange medarbejder-kreditkort.

- Vores system løser to irriterende problemer for administrationen i virksomheder. Det første problem, vi løser, er, at det bliver markant nemmere at bestille et nyt medarbejder-kreditkort hos banken. Indtil nu var det nødvendigt at udfylde flere papirer med blokbogstaver og sende dem. Papirnusseriet tog enormt lang tid, og der skete mange fejl. Det er slut nu. I vores system kan man bestille et kreditkortet på 30 sekunder.

- Derudover løser vi problemet med at håndtere kvitteringerne, som man skal holde styr på, når man laver udlæg for virksomheden. Hele processen omkring udlæg og medarbejderkort bliver meget nemmere for virksomhederne, siger Jørgen Christian Juul.Cardlay er netop gået til marked i fire nordiske lande. De har tre store bankkunder, der nu tilbyder systemet til deres erhvervskunder.

- Vi er i fire nordiske lande, Schweiz og Italien. En af vores kunder er SEB, som er Nordens største bank, vores system lægger sig oven på deres Eurocard, så vi har potentielt fat i utroligt mange enkelte kunder, siger han.

På europæisk basis er der langt over en million erhvervskreditkort. Der er altså plads til vild vækst, forklarer direktøren. Men før de når der til, skal der sælges, og der skal udvikles meget mere på systemet. Lige nu tester Cardlay et system, som de har udviklet sammen med PwC, som kan hjælpe virksomheder med at få tilbagebetalt udenlandsk moms.