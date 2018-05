Du ved det. Væksten har bidt sig fast i Fyn, og det går rigtig godt her på vores smukke ø. Jeg er så privilegeret at møde rigtigt mange fynske virksomheder, fynske embedsmænd og fynske politikere. Og hele øen rundt møder jeg kun glade og optimistiske mennesker. Vi har skam også meget at være glade for og stolte af her på Fyn. Vi ser kraner svinge rundt midt i Odense i gang med modernisering og nybyggeri. Vi får statslige arbejdspladser tilført i hundredvis. Facebook bygger nyt datacenter midt på øen. På Lindøgrunden blomstrer driftige virksomheder. Vores drivhuse skal til at dyrke cannabis i storskala. Og historien om robot-klyngens internationale succes har vi alle taget til os som det nye eventyr. Ja, beskæftigelsen stiger, og ledigheden falder på Fyn. Fyn er smuk. Fyn er fin.

Netop derfor skal vi passe på. Det er nu, at vi ikke må miste fokus og blive for selvtilfredse og selvfede. Selvfølgelig skal vi fynboer have lov til at nyde opsvinget, og at der er blevet råd til en lidt finere rødvin til bøffen. Men vi skal samtidig være fuldt bevidste om, at det kræver en ekstra indsats af os alle at holde væksten oppe på hele Fyn. At holde momentum.

Og det er vigtigt for alle fynboer. Hvorfor? Jo, for øget vækst giver bedre mulighed for hjælpe alle dem, vi holder af. Bedre skoler til vores børn. Bedre pleje til vores ældre. Bedre sygehuse til vores svage. Det er vigtigt, at vi alle hele tiden strammer os an. Gør os umage. I såvel det offentlige som det private. Vi skal se os selv som en del af noget større. Og som nogen, der er forbundet med hinanden. Vækst i virksomhederne skaber skatteindtægter og arbejdspladser - og det skaber velfærd. Uden stærke, konkurrencedygtige lokale virksomheder er der ikke mange penge til udflugter i børnehaven, nye computere til folkeskoleeleverne, bedre medicin til de ældre - eller alle de andre velfærdsgoder, som vi borgere efterspørger.

Et lokalt erhvervsliv, der skaber arbejdspladser - og dermed skattekroner i kommunekassen - er altså en forudsætning for, at kommunerne kan tilbyde borgerne den bedste service. Omvendt har virksomheden en stor interesse i, at kommunen er veldreven. At kommunen er et solidt fundament for lokalsamfundet og løser de borgernære offentlige opgaver. Det giver virksomheden en grundlæggende stabilitet, som er vigtig i den internationale konkurrence. Veldrevne kommuner kan med målrettet virksomhedsfokus tilbyde virksomhederne gode betingelser for vækst og udvikling. Hurtig og kompetent sagsbehandling, gennemtænkte lokalplaner, gode uddannelsesinstitutioner og god service er som manna fra himlen for de lokale virksomheder. DERFOR skal vi alle på Fyn stadig gå til den på jobbet i kommunerne og i virksomhederne. Vi skal forstå vores samhørighed og skal spille hinanden gode. Ikke kæmpe om goderne men skabe flere goder sammen. Vi skal gøre vores personlige indsats for helheden. Det styrker væksten på Fyn og øger vores fælles velfærd. Du kan trygt være stolt af Fyn og nyde din rødvin. Bare husk at yde dit bedste og glæd dig over at være en del af noget større.