overfald

- Manden er vild og slår omkring sig. Jeg ved ikke, om han er ude på at slå nogle, men han er ustyrlig, så jeg beslutter at gribe ind. Jeg har været dørmand, så jeg tænker, at jeg kan håndtere det, siger Frederik Tranberg.

Han kan følge, at den 19-årige mand løber hen imod en taxa, der holder ved Landsoldaten. P-vagten er efter og råber til taxachaufføren, at han ikke må tage den unge mand med.

Han blev ved med at slå vildt omkring sig, så der var ikke andet at gøre end at holde ham fast. Frederik Tranberg

- Jeg kom kørende fra Nørre Voldgade og passerede Kirkestræde, hvor jeg kunne se, at der var en masse tumult. Jeg valgte at parkere ud for Cafe K lige overfor for at se, om jeg kunne hjælpe med noget, fortæller Frederik Tranberg til Fredericia Dagblad.

Der er et stort opbud af folk, og fra de omkringliggende butikker kommer folk ud.

- Fra bedemandsforretningen på hjørnet kommer en ansat ud, og han hjælper mig med at holde manden fast. Jeg sætter et knæ i ryggen på ham for at holde ham, og vi forsøger at få ham til ro, siger Frederik Tranberg.

Samtidigt følger han, at en kvinde er i telefonisk kontakt med politiet.

- Jeg kan høre, at hun bliver ved med at spørge, hvor de bliver af. Der går virkelig lang tid, føles det som om. Jeg vil tro, at der går 15-20 minutter, før de kommer. Vi prøver ind imellem at slippe manden fri, men han slår stadig om sig, og beskylder os for at have taget hans ting og slået ham. Så vi fortsætter med at holde ham fast helt ind til, politipatruljen endelig kommer, siger Frederik Tranberg.

Da politiet ankommer, falder den 19-årige ifølge Frederik Tranberg helt ned. Han bliver selv afhørt, ligesom politiet taler med p-vagten og fotograferer hans ansigt.

- Det er tydeligt, at han er blevet slået. Han er helt rød på den ene side af ansigtet, siger Frederik Tranberg.