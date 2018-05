Debat: Støtte til service giver ingen mening

Af: Erik Poulsen, kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre, Møllebyvej 18, Stadil-Vedersø

Læserbrev: Drop støtten til landbruget og brug i stedet nogle flere EU-penge på serviceerhvervene. Det er det simple budsskab fra brancheorganisationen Dansk Erhverv i et læserbrev i Fyns Amts Avis forleden. EU-konsulent Lasse Hamilton Heidemann mener nemlig ikke, at landbruget "skaber øget produktivitet".

Det er en påstand, som medarbejderne på mejerier, slagterier og landbrugets andre følgevirksomheder hver dag dementerer, mens lastbiler kører eksportvarerne fra et stort og stærkt fødevareerhverv ud af landet.

Lasse Hamilton Heidemann glemmer også, at en pæn del af landbrugsstøtten går til forskning og udvikling af nye job, ligesom tilskuddene til dels er betaling for natur- og miljøopgaver, som landbruget løser for samfundet.

Al offentlig støtte er principielt noget skidt, men hvis EU absolut skal give erhvervstilskud, så bør vi give det på områder, hvor samfundet får mest igen for pengene. Blandt andet i form af sunde og sikre fødevarer til stabile priser. Og det nytter altså ikke at give pengene til serviceerhverv, hvis de ikke har nogen at yde service til.