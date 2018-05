Deadline nærmer sig for Ærøexpressen, hvis kontrakt med Hvide Sande Værft udløber 1. juni, men rederiet venter stadig på en aftale med Langeland Kommune om brug af færgelejet i Rudkøbing. Direktør Leif Jensen tror dog stadig på en løsning, og Langelands borgmester, Tonni Hansen (SF), fortæller, at en ekstern juridisk vurdering er på trapperne.

Marstal/Rudkøbing: Ærøexpressens kontrakt med Hvide Sande Værft om bygning af en færge er betinget af en aftale med Langeland Kommune om færgelejet i Rudkøbing. Men den nuværende kontrakt udløber 1. juni, og hvis der ikke er en aftale med kommunen inden da, kan rederiet i realiteten blive tvunget til at stoppe projektet. Det fortæller direktør Leif Jensen, Ærøexpressen. Færgeleje i Rudkøbing Ærøexpressen har foreslået Langeland Kommune flere modeller for brug af færgeleje i Rudkøbing.En model om at bruge Strynø-færgens nuværende færgeleje blev hurtigt forkastet, da det ville give for mange praktiske problemer med sejlplanen.



Der kan i stedet anlægges et nyt færgeleje på det sted, hvor Strynøfærgen tidligere lagde til. En anden model går derfor på, at Langeland finansierer ombygningen, og at Ærøexpressen afdrager. Fordelen ved den model for Ærøexpressen er, at kommunen kan låne pengene billigere. Langeland Kommune er dog usikker på lovligheden af den model, og det vil angiveligt tage op mod fem måneder at få afklaret i Ankestyrelsen.



En tredje model, som nu undersøges, går ud på, at rederiet lejer arealet omkring færgelejet og selv finansierer ombygningen. Ulempen ved den model er, at rederiet ikke har pengene og skal låne til en dyrere rente og med en dårligere drift til følge.



Kilder: Ærøexpressen og langeland Kommune - Kontrakten løber indtil 1. jun. Inden da skulle vi gerne have løftet de forbehold, vi har på Langeland, men det er der noget, der tyder på, at vi ikke gør, siger han. Hvorfor har I lavet en aftale, der kun løber indtil 1. juni, når I vidste, I havde den hurdle? - Vi havde fået lovning på, at det kunne afklares rimeligt hurtigt på Langeland, og at de ville indkalde til ekstraordinære møder, hvis der var behov for det. Men det har de så ikke gjort, og værftet presser på. De har også et andet værft, de skal have ind over, som skal bygge skroget. Det lyder, som om projektet hænger i en tynd tråd, er det rigtigt? - Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror på, at vi selvfølgelig får det igennem.

- Vi har pengene og en kontrakt

Hvad mangler der så konkret i aftalen med Langeland? - Vi skal have fundet ud af, hvordan vi kan anløbe den havn, hvordan vi får det finansieret, og hvem der er bygherre på det (ombygning af færgelejet, red.). Og de har jo, som jeg kan forstå det, nogle ting, de skal have på plads juridisk. Men den 1. juni er fredag i næste uge, så der er seks hverdage tilbage. Hvordan skal I kunne nå det? - Det ved jeg heller ikke. Det skal du egentlig spørge Langeland om. Men hvad har du så at have din optimisme i? - Vi har pengene, og vi har en kontrakt med et værft. Det hele er så langt fremme, at jeg kan slet ikke forestille mig, at det ikke skulle blive til noget. Vi har også en underskrevet kontrakt med Ærø Kommune om lejet i Marstal. Men hvis de siger, at de (Langeland Kommune, red.) har det på deres kommende kommunalbestyrelsesmøde, jeg mener, det er 11. juni, jamen, så er der en afklaring den 11. juni. De har jo tilkendegivet, at de gerne vil have, at Ærøexpressen kommer til Rudkøbing. Så I kan godt få det udsat til 11. juni, hvis I får at vide, at der er en afklaring der? - De (Hvide Sande Værft, red.) er ikke interesseret i at smide en kontrakt væk, hvis det kan undgås, på grund af 11 dage. Vi skal se, hvad vi kan gøre i hvert fald. Det er Langeland, vi venter på, og jeg forstår simpelthen ikke den tid, det skal tage for dem, det gør jeg simpelthen ikke. Ja, det må være frustrerende for jer? - Ja, meget. Det havde vi ikke set komme, at vi ville rende ind i det problem. Vi har haft mange, og vi kommer over dem. Og vi skal også nok komme over det her. Jeg kan ikke sige andet, end at jeg tror og håber, vi kommer i hus med det hele på et tidspunkt, men man ved aldrig.

Borgmester venter svar i denne uge