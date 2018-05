sundhedshuset

Syv af otte opgaver i byggeriet er gået til virksomheder fra Fredericia. Den samlede pris for opgaverne på det tidligere sygehus er knap 14,4 millioner kroner. Det dækker 1. etape, hvor der skabes en ny indgang og indrettes reception, café, apotek og lokalerne for Hjælpemidler og Kommunikation samt en etage med mødelokaler.

Bent Ole Mortensen & Hinge har fået tømrerentreprisen, som med knap 4,5 millioner kroner er den største. Din Entreprenør Partner står for nedbrydning og mureropgaver. Malergården i Fredericia, Andresen VVS, Caverion og BT Gulve er andre virksomheder fra fæstningsbyen, som har fået opgaver. Eneste udenbys håndværker er Jens Kristensen El-Anlæg A/S fra Glamsbjerg.

Arbejdet er udbudt efter bestemmelser i de rammeaftaler, Fredericia Kommune har indgået på håndværksydelser. Udbud af byggeprojekter sker efter en fast procedure med indbudt licitation. Højest tre virksomheder kan byde. Virksomhederne vælges fra en udbudsportal, de to findes ved lodtrækning, og den tredje kan kommunen selv vælge. Ved at begrænse antallet af virksomheder, der inviteres til at byde, øges håndværkernes chance for at få gevinst af arbejdet med at regne tilbud.

Fredericia Kommune har ifølge Per Birk et fint samarbejde med de håndværkere, som inviteres til at byde på byggeopgaverne, hvor begge parter har interesse i at få opgaven løst til tiden.

- Ved større projekter kan det give udfordringer med firmaer, som er blevet presset på prisen, at deres fortjeneste skal findes i ekstraarbejder, og der ikke er samme fokus på et fremtidigt samarbejde. De lokale virksomheder er nok mere interesserede i, at vi får et godt forløb, siger Per Birk.

Indgangspartiet ventes at være færdigt 1. november.