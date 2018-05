For at undgå olien blev der investeret omkring 20 millioner kroner i at lægge fjernvarmerør ind mellem alle bygningerne og sætte et stokerfyr i gang. Oprindeligt blev der købt to store afbrændere - men produktionen af varme viste sig at være langt større, end det fabrikken selv kunne aftage. Derfor har Carl & Søn lavet en aftale med Gelsted Fjernvarme.

- De har købet vores ene fyr, og det andet har vi sat til salg. Samtidig har vi lavet en aftale med fjernvarmen om at aftage vores overskudstræ, siger direktøren.

Når fjernvarmeværket køber alle spånerne, kan byen spare på gassen i sommerhalvåret. Fra midten af april og frem til udgangen af september bliver hele Gelsted - inklusiv fabrikken - varmet op af spåner fra Carl Hansen & Søn.

- I Aarup var vi tvunget til at bruge gas, også selv om vi kunne varme det hele op med overskudstræ, siger Knud Erik Hansen, der skønner at varmeregningen fremover kan reduceres med en million kroner om året.