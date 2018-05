Vi har religionsfrihed - ikke -lighed

Dansk: Harald Knudgaard skriver den 24. maj i avisen Danmark, at vi i Danmark har religionsfrihed. Det er korrekt, men det er vigtigt at understrege, ikke religionslighed.

Harald Knudgaard skriver endvidere at vi i Danmark har et parti, men skriver ikke, hvilket parti han hentyder til.

Dog synes jeg, at læserne skal vide hvad Nye Borgerlige, liste D står for. Man skal vide at Danmark er noget helt særligt. Vores stærke, kulturelle værdifællesskab er noget at kæmpe for. En kultur, hvor frie mennesker lever side om side i fred og fordragelighed. En kultur med lov og orden, hvor retsbevidstheden er høj, fordi ofre beskyttes og gerningsmænd straffes og at straframmen er passende.

Men freden, friheden og tilliden imellem os er under pres. Vi har åbnet vores samfund for alt for mange udlændinge fra de muslimske lande, som foragter vores levevis og aktivt modarbejder vores grundlæggende værdier.

Derfor skal vi have et asylstop, alle udlændinge skal forsørge sig selv, retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab og udlændinge, der dømmes for kriminalitet, skal udvises konsekvent efter første dom.

Og danskerne skal vide, at det er dér, vi står. Det er det, deres stemme på Nye Borgerlige vil blive brugt til - til at stille politikerne stolen for døren.

Lad os sammen stoppe afviklingen af vores frie og trygge samfund og genrejse Danmark.