Giv tilliden mellem folk en chance

Forleden blev der i Deadline på DR talt om altruisme. Det er meget længe siden, det ord har været fremme. Måske der er brug for, at vi alle lige får genopfrisket, hvad ordet betyder. Wikipedia beskriver ordet sådan: "Altruisme er både som efterlevet livsprincip og som etisk grundholdning det modsatte af egoisme. Som livsprincip eller væremåde er altruisme karakteriseret ved at gå op i andres ve og vel uafhængigt af, om det fremmer ens egne interesser "

Nye toner i den offentlige debat. Når jeg tænker på, i hvor mange år det private erhvervslivs tænkning har været den tænkning, der har været spændt for hele vores samfund. En tænkning, der bygger på rentabilitet for en snæver kreds af mennesker - aktionærerne for den enkelte virksomhed. Resultataflønning af direktører, som bygger på en af de stærkeste midler i drivkraftcentret i hjernen med det resultat, at beslutningerne kan blive kortsigtet og igen optimale kun for en snæver kreds af mennesker.

Det er også en tænkning, der har gennemsyret os som forbruger. Tænk blot på alle de tons af papirer med tilbudsvarer, der lander i postkasser rundt i det ganske land. Lad os tage et eksempel. De fleste af os vil rigtig gerne flyve billigt rundt i verden. I min optik er det absurd, at det er billigere at flyve til Paris end at rejse med det offentlige til København. Situationen er nu den, at for nogle flyselskaber her i Danmark er lønniveauet for personalet i flyselskabet presset så langt ned, at der flyves dansk personale til Finland. For mig er det helt grotesk, at vi som et af verdens rigeste samfund nu fungere som løn-presser i andre lande. Vi bliver også konfronteret hermed, når vi står ved køledisken og skal vælge, om det bliver buræg eller økologiske æg, vi lægger i kurven. Er vi i stand til at løfte vores blik på, hvad der vil være godt for helheden og for den svageste - eller bliver blikket fæstnet ved vores egen pengepung?

Det er tankevækkende, hvor meget den privatøkonomiske tænkning har fyldt - og fortsat gør det - i vores samfund. Der er skyllet en privatiseringsbølge ind over den offentlige administration, hvor jeg kan have min tvivl om, hvorvidt det er den rigtige vej at gå. Er det muligt at varetage plejen og hjælpen til de svageste i samfundet og samtidig have øjnene rettet fast mod bundlinjen?

Det har også vist sig at være nødvendigt at opbygge omfattende kontrolsystemer for netop at sikre, at plejen ikke blev nedprioriteret i forhold til en optimering af overskuddet til ejerne. Den fokusering på kontrol har så bredt sig ind i den del af sektoren, som er under offentlig administratio,n og hvor det privatøkonomiske incitament ikke er i spil på samme vis. Det mest tillidsfulde folk i verden er dermed blevet underlagt et kontrolsystem, der er tilpasset en befolkningsgruppe, hvor egoisme er i højsædet, og enhver er sin egen lykkes smed. Derfor er jeg glad for, at ordet 'altruisme' er dukket op igen. At vi begynder at sætte fællesskabet i centrum, og at vores handlinger skal have et helt andet sigte end at tjene den enkelte.

Uanset om vi er troende eller ej, så er der ord herfor: Elsk din næste. Ret din opmærksomhed mod næsten og gør gode gerninger. Eller spørg dig selv, hvad du skulle gøre, som ville løse situationen, hvis I begge gjorde det - og gør det så. Uanset hvad den anden gør. Gandhi udtrykte det således: Du skal selv være den forandring, som du ønsker at se i verden. Og her er håbet. Hvis vi alle begynder at sætte fokus på altruisme i stedet for egoismen, hvad vil der så ikke ske?

Lad os forestille os, at altruisme bliver mantraet også for den private sektor. Hvordan mon det så ville være at være bankdirektør? Hvor man som virksomhedsleder i langt højere grad vil have fokus på fællesskabet - ikke alene forstået som fællesskabet i den enkelte virksomhed, men i lige så høj grad den indflydelse, man har i det omkringliggende samfund og verden. At have et langt større fokus på den betydning, virksomheden har udover økonomisk afkast til aktionærerne.

Det er ikke let, det ved jeg kun alt for godt. Jeg sidder selv og skal træffe beslutninger om det aftryk, mine beslutninger har på verden. Lige fra indkøb af madvarer: Skal æggene være økologiske - og hvad gør vi med alt det græs og ukrudt, der vokser, hvor det ikke skal. Men jeg tror på, at det, vi giver vores opmærksomhed, det vokser. Så fremfor at hylde privatiseringen og den driftsøkonomiske tænkning, så glæder det mig, at vi kan sætte fokus på altruisme. Måske vi kan gøre som aboriginerne i Australien: Når de kigger på stjernehimlen, så ser de mønstrene mellem stjernerne fremfor selve stjernerne - det bliver rummet imellem, der kommer i fokus.