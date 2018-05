Store Rise: Sommervarmen har lagt sig tungt over landet, og måske har det været mangel på havemøbler at nyde den i, der forleden fik gerningsmænd til at aflægge Ærø Job- og Voksencenter et uvelkomment besøg.

I hvert fald kunne centeret konstatere, at de to teaktræsborde og ni teaktræsstole, de havde stående udenfor, var blevet stjålet på et tidspunkt mellem tirsdag 22. maj og onsdag 23. maj.

Ifølge Poul Hollensted fra Fyns Politi har man indtil videre ingen spor efter gerningsmændene. (pebp)