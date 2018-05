Vi vil gerne København - men vil de os?

Skævt: Ifølge erhvervsminister Brian A. Mikkelsen skulle der, når man taler om København, være tale om bashing. Ak, ja, når man er øst for Valby Bakke, kan det måske være svært at bruge et dansk ord!

Erhvervsministeren er af den opfattelse, at vor hovedstad skulle have fået en ordentlig mavepuster. Det må man da vist betegne som en politisk påstand, når man ser den store byggeaktivitet i Københavnsområdet. Hans påstand kommer nu ikke bag på mig, dersom man kan huske ministerens ringe begejstring for hans egen regerings udflytningspolitik.

Det er for resten ikke så mange år siden, at København fik et stort løft, da byen var i store vanskeligheder. Og godt for det; men står det så dårligt til, som ministeren nu hævder?

Vi trænger til et stærkt lokomotiv, bliver der sagt. Ja, dersom et sådant virker i en retning, hvorfor virke det så ikke i en anden retning, kan man spørge. Er ministeren sikker på, at et for stærkt lokomotiv ikke endnu en gang kunne hægte de efterfølgende vogne af? Er ministeren for eksempel sikker på, at stor fremgang i København vil hjælpe i Tønder, Løgstør, Skagen eller på Langeland. Det er jo det, ministeren i sin eufori hævder.

Jeg vil opfordre ministeren til at tænke sig godt om. I vort lille land skulle der gerne være plads til forskellighed; men ikke på bekostning af hinanden. Ministeren skal passe på, at han ikke er i færd med at kaste benzin på et bål, der i øjeblikket måske kan siges at være knasende tørt. Der skal ikke meget til, før det fænger. Nogle vil måske endda sige landets hovedstad ligger i udkanten af Danmark, hvor den før lå midt i landet.

Rent politisk kunne man måske hævde, at hans påstand ikke ligefrem virker befordrende for partikolleger andre steder i landet.

Et godt råd kunne være, at man først fik styr på strukturen i København, inden man med flere udvidelser gør livet endnu sværere.

Vi vil da gerne København, men vil København også os?