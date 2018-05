Helnæs: Ved onsdagens byrådsmøde vil byrødderne ikke gemme sig bag rådhusets tykke mure. Nej, for mødet foregår i Helnæs Forsamlingshus, og halvanden time er endda helliget et såkaldt "dialogmøde", hvor borgerne får chancen for at få politikerne i tale og/eller bare sige deres uforbeholdne mening.

Byrådet forestiller sig, at dialogen kunne handle om at få flere til at slå sig ned på Helnæs, hvordan "der sikres et fortsat aktivt øliv", og hvordan "det gode sociale øliv fastholdes.

Kommunaldirektør Finn G. Johansen vil lede slagets gang.

I kort form: Dialogmøde og byrådsmøde onsdag 30. maj klokken hhv. 17 og klokken 19 i Helnæs Forsamlingshus. Dørene åbnes klokken 16.30. /EXP