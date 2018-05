Tilsyns-succes afslører stort uudnyttet potentiale

Arbejdsmiljø: Spændende perspektiver og lidt af en mytedræber. Sådan kan de nyeste tal fra Beskæftigelsesministeriet om arbejdstilsynet i bygge- og anlægsbranchen opsummeres.Tallene viser nemlig, at det forsøg med helhedsorienteret bygge- og anlægstilsyn, som ministeren satte i gang i efteråret 2017, giver 'større udbytte af den tid, som Arbejdstilsynet bruger på virksomhederne'. Det sker fordi tilsynet ikke længere møder uanmeldt op på byggevirksomhedernes hjemadresser, hvor der jo ofte - af indlysende årsager - ikke er nogen hjemme, fordi byggevirksomhederne er ude at arbejde hos kunderne. I stedet gør Arbejdstilsynet nu det, at de tager direkte ud på byggepladserne, og det viser sig altså at give rigtig god mening.

Siden 2012 har Arbejdstilsynet ellers ladet stå til, imens de tilsynsførende kørte forgæves på tilsyn hjemme hos bygge- og anlægsvirksomheder, hvor der ikke var nogen at træffe i mere end hvert tredje tilfælde. Det tal er via det nye forsøg med et snuptag sænket til blot 5,5 procent af gangene inden for bygge- og anlægsbrancherne, og dermed er der sat en stopper for et betydeligt spild af værdifulde tilsynsressourcer. Det er en markant effektivisering, og én vi skal være glade for, da alle har en interesse i et godt og effektivt Arbejdstilsyn.

Man må samtidig spørge sig selv, hvad der ellers ligger og venter af potentialer for at undgå ressourcespild og i stedet få mere tilsyn for pengene. Det er nemlig ikke kun i bygge- og anlægssektoren, at tilsynet ofte må køre igen, fordi der ikke er nogen hjemme, når tilsynet dukker uanmeldt op.

Transport- og rengøringsbranchen er på samme måde kendetegnet ved, at arbejdet ikke foregår på hjemadressen, og her afslører tal DA har fået fra Arbejdstilsynet for 2016 da også, at tilsynet kørte forgæves i 24 procent af gangene.

Det samme spild af tilsynsressourcer finder sted i rengøringsbranchen og inden for IT og telekommunikation, hvor arbejdstilsynets konsulenter også i hvert fjerde tilfælde kører forgæves.

I de ovennævnte brancher viste mere end 2.500 besøg ud af i alt 11.500 sig at være forgæves i 2016. Alt i alt kørte Arbejdstilsynet forgæves til 17 procent af sine tilsyn i 2016.

Vi har hørt igen og igen fra fagbevægelsen, at Arbejdstilsynet gennem mange år er skåret helt ind til benet, og på det nærmeste ikke kan løse sin opgave, hvis ikke der kommer markant øgede bevillinger. Men en myndighed, der gennem flere år har råd til at lade værdifulde ressourcer gå til spilde ved systematisk at køre ud til tusindvis af virksomheder, hvor dens egne tal viser, at der ofte ikke er nogen hjemme, ligner ikke en myndighed, der kører på pumperne.

Når det samtidig viser sig, at potentialet for øget effektiviteten i tilsynet er så stort og så enkelt at opnå, som forsøget med ændret tilsynsmetode i bygge- og anlægssektoren viser, er det helt oplagt først og fremmest at se på, hvordan vi kan få mere tilsyn for pengene, i stedet blindt at øge bevillingerne til flere forgæves tilsyn.