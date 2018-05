De talende jakkesæt bestemmer for os: Alt for få kommer til at sidde på magten over public service

Public service: Mens forhandlingerne om et nyt medieforlig foregår bag lukkede døre og meget lidt slipper ud, kan jeg ikke lade være med at konstatere, at det står til, at en meget snæver kreds skal bestemme over public service-midlerne, der ryger i public service-puljen, som efter Mette Bocks hoved skal vokse voldsomt.

Hvem bestemmer over dine og mine penge, når det gælder public service? Jamen, det er desværre i dag - og formentlig også i morgen - talende jakkesæt; en meget snæver kreds i et hjørne af Filminstituttet, der forvalter public service-puljen i dag.

Vi er stolte af vores demokrati og den korte vej mellem beslutningstagere og befolkningen. Men når det gælder public service, noget, som berører alle danskere og fremover betales af alle danskere via skatten, så er det lige pludselig udenfor brugerindflydelse og brugerkontrol. Og det er problematisk, når man tænker på, at det er dine og mine penge, der går til public service.

Dette er ikke et oplæg til en diskussion, om public service skal være bred eller smal, folkelig eller højpandet. Men om noget helt grundlæggende: nemlig hvorvidt mediebrugerne skal have krav på indsigt og indflydelse på fordeling og prioritering af midlerne.

Kære Mette Bock! Kære medieordførere! I har lige nu en gylden mulighed for at få rettet op på en gammel, demokratisk skævhed, når det kommer til fordeling af public service ved at sikre mediebrugerne indflydelse. Giv mediebrugerne en plads i styregruppen under Det Danske Filminstitut.