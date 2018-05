Lad staten styre p-afgifterne i stedet for at fylde finansfyrsternes propfyldte lommer

P-bøvl. Det er da helt galt, at Centralregistret for Motorkøretøjer uden at spørge bilernes ejere om lov, uden videre oplyser, hvem der er ejere af parkerede biler, der har holdt "for længe" på de private parkeringspladser.

Det må da være klart i strid med den nye og skærpede lov om behandling af persondataoplysninger. Og endnu værre, at en offentlig myndighed uden bilistens tilladelse giver fortrolige oplysninger videre til private firmaer, der spekulerer i at slagte bilisterne med urimelige afgifter.

Ifølge den nye lov om beskyttelse af persondata har "ofrene" ret til at få at vide, hvilke oplysninger registranterne ligger inde med om den enkelte og også hvilke oplysninger, der uden samtykke videregives til de private P-piratfirmaer og helt uden bilejernes vidende.

Det er skandaløst og helt uholdbart, og det bør stoppes omgående af lovgiverne.

Hvad er det for øvrigt for ansvarlige politikere, der kritikløst har givet grønt lys til en udhængning af deres vælgere til private profitmagere, der tjerner op imod en mia. kr. om året på P-synderes glemsomhed med hjælp fra en statslig myndighed. Motorkontoret afgiver uden forbehold personoplysningerne videre til P-hajerne.

Regeringen blåstempler dermed både de private P-firmaers dubiøse forretningsmetoder, men udstiller samtidig en helt utilstedelig despekt for den beskyttelse af den enkelte - som den nye lov jo netop tilstræber.

Så om igen, kære politikere, og luk så samtlige private parkeringsfirmaers virksomhed i Danmark, og indført en ordenligt statslig styret P-kontrol, der kanaliserer fortjenesterne videre til gavn for nødlidende, børnene og de ældre på plejehjemmene fremfor at fylde dem i finansfyrsternes i forvejen propfyldte lommer..