Du må godt gå nye veje ude i naturen - med respekt

Naturen: De lange, lyse og lune forårsaftener indbyder til gåture i den smukke danske natur. Og du må godt gå helt nye veje. For selv om de fleste tror der er adgang forbudt, så må man faktisk gerne færdes på markvejene i landskabet og nyde foråret i det åbne land.

Over halvdelen af danskerne tror ikke, at de må færdes på private markveje og stier og hver tredje tror ikke, at man må cykle på markvejene. Men begge dele er faktisk som hovedregel tilladt og det giver mulighed for tage ud og få gode oplevelser i naturen og landskabet.

Derfor bakker Landbrug & Fødevarer op om Friluftsrådets kampagne "Oplev mere - brug naturen". For vi skal alle have glæde af naturen og kender vi ikke muligheder og regler, så er der mange oplevelser, vi går glip af.

Som landmænd i Danmark ejer og forvalter vi en stor del af landets areal - og en rigtig stor del af de områder, som danskerne elsker at færdes i. Ligesom alle andre, der inviterer inden for, har vi bare det ønske, at vores gæster vil vise hensyn og respektere de regler, som nu en gang findes, der hvor man kommer.

Løse hunde, affald, motorkørsel og færdsel tværs over dyrkede marker, er nogle af de ting, du skal undgå. Samtidigt er det vigtigt, at man tager hensyn til dyrene. For eksempel kan kvæg, som græsser på marker op til vejen, blive meget bange for støj og råben.

Og hvis man gerne vil lidt længere ud i naturen end loven tillader, så er det ofte muligt, hvis man tager fat i den konkrete lodsejer og laver en aftale herom. Et positivt aftaleklima med respekt for alle parter er helt afgørende for, at vi alle sammen får en god naturoplevelse.

Ved at kende til reglerne for at færdes i naturen - og ved at respektere dem - kan man både som naturgæst og lodsejer være med til at sikre, at både en selv og dem man møder i naturen får en god oplevelse. I Landbrug & Fødevarer går vi gerne sammen i partnerskaber eller projekter,såvi alle kan få endnu flere naturoplevelser.