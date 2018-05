Jobskift

Fredericia: Når administrerende direktør Anders Bundgård den 1. september forlader 3S med kontor på Karetmagervej i Fredericia for at gå på pension bliver det 56-årige Peter Skov Madsen, der tager over i firmaet på posten som administrerende direktør.

- Det er med glæde, jeg kan meddele, at vi har ansat Peter Skov Madsen som 3S' nye direktør. Peter er jo kendt for at være en faglig dygtig direktør, og han har vist, at han kan skabe økonomiske resultater, siger formand for 3S, Per Bach Laursen i en pressemeddelelse.

Per Bach Laursen tilføjer, at bestyrelsen er meget taknemmelig for, at Anders Bundgård bliver på direktørposten helt indtil 1. september, hvor han overlader forretningen i Peter Skov Madsens hænder.

Peter Skov Madsen, som er uddannet agronom i 1993 med speciale i husdyr og økonomi, er formentlig mest kendt som direktør for SPF Danmark, som han stod i spidsen for i ikke mindre end 17 år.

3S har udviklet sig fra en indkøbsforening, der primært koncentrerede sig om foderstoffer til landbruget, til at være en solid forretning og en moderne virksomhed, som tilbyder en bred palette af produkter til danske landmænd.