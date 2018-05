Alt for meget plastik ender i den danske natur, skove og langs strandene, og får plastikken lov til at blive liggende, er det ødelæggende for naturen og miljøet.

Derfor kræver partilederne i rød blok nu, at regeringen indkalder til forhandlinger om at få gjort noget ved plastikforureningen i naturen.

Regeringen har for nylig udskudt den annoncerede plastplan igen. Opfordringen fra oppositionen kommer samme dag, som Naturmødet afholdes i Hirtshals i Nordjylland.

Rød blok vil have pant på flere typer plastikflasker, højere afgifter på bæreposer af plastik, forbud mod gratis udlevering af poser med hank i butikker og en styrkelse af indsatsen for at fjerne plastik i naturen.

Argumentet er, at emballage med pant kun får lov til at ligge i naturen i kort tid, inden det samles op.

I Danmark bruges der cirka 460 millioner bæreposer om året, svarende til 85 poser per borger om året.

Butikker skal fremover opkræve et gebyr, når der udleveres poser med hank i alle materialer, for det vil være med til at få alle til at genbruge i højere grad ifølge rød blok.

Producenterne har også et ansvar. Derfor skal de i højere grad bruge plasttyper, der kan genanvendes i andre produkter, og de skal undgå at blande plasttyper.

Reglerne for indsamling i landets kommuner skal strømlines, og der skal være en ressourceafgift på flaskevand af plastik.

Jakob Ellemann-Jensen (V) tiltrådte for nylig som ny miljø- og fødevareminister. Han har annonceret, at han vil have fokus på mindre plastik i naturen og bedre genanvendelse.

Om kort tid ventes EU-Kommissionen at komme med et nyt udspil, der sætter fokus på engangsprodukter for at undgå, at plast ender i havet.