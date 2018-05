HÅNDBOLD: Der kan snart skrives et særligt fynsk eventyr af en kaliber, så selv den gamle eventyrdigter med efternavnet Andersen vil have svært ved at følge med.

På søndag kan Odense HC sikre Fyn det danske mesterskab for første gang, siden GOG's piger vandt det den 6. maj 1993 efter to finalesejre over Viborg. Dengang hed GOG's 25-årige træner Jan Pytlick og på søndag hedder Odense HC's 50-årige træner også Jan Pytlick.

I den mellemliggende periode sygnende fynsk kvindetophåndbold noget hen, selv om GOG efterfølgende fik tre sølvmedaljer altid i kamp med Viborg. I 2001 fik GOG også sølv og i 2003 bronze, men siden har Fyn ingen medaljer fået hos kvinderne. Siden tog Viborg og ikke mindst Slagelse med Anja Andersen over, men i de senere år har det hele været mere åbent.

Dengang i halvfemserne sydede og kogte det af tophåndbold i GOG, hvor udeholdene hos både kvinder og mænd blev fejet ud af den gamle Gudme-hal af det særlige gulblusede kontrahåndbold-helvede, som de dernede kaldte marktræning, når de øvede sig i at løbe og løbe med alt, hvad remmer og tøj kunne holde mod modstandere, der hellere ville slå bolden i gulvet og få pulsen ned.

Den dag i dag er Odenses HC's taktiske koncept smittet af Pytlicks GOG-ånd med et tonstungt forsvar og spillere, der er klar til at sprinte modstanderne ned under gulvbrædderne.