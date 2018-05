Kystvandring

Assens: Søndag 10. juni leder Elise Ammitzbøll og Sven Rask to kystvandringer på den smukke halvø Helnæs. Det er Danmarks Naturfredningsforening og Hjerteforeningen, der står bag arrangementet, der indledes på p-pladsen ved Helnæs Mølle kl. 10. Herfra er der to turtilbud, idet man kan tage på en kortere tur - ca. fire kilometer - ledet af Sven Rask for dem, som er mest interesseret i at dvæle ved naturoplevelserne. Her besøges sommerfuglene og nogle af de forskellige orkideer, der trives på de kalkrige enge.

Elise Ammitzbøll leder en længere tur på cirka 13 kilometer. Den går gennem det smukke landskab vestpå, langs kysten og via Helmæs Made krydser man over til østkysten, hvor man dels går gennem skoven og langs den smukke kyst inde i Helnæsbugten. De to turledere peger på den udmærkede kombination af motion og naturoplevelser.

Det er gratis at deltage, og arrangørerne giver en lille forfriskning. Den korte tur er afsluttet inden frokost, men deltagere på den lange tur bør huske en madpakke, vand og evt. kaffe, som kan nydes i en pause undervejs.

Det er en god idé at tage gode vandresko på.