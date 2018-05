Taulov: Der blev i weekenden holdt BMX løb i Blegny, Belgien, hvor de to Taulov-kørere Magnus Dyhre og Patrick Æbelø deltog. Det var sidste afdeling af cuppen og sidste mulighed for at få deres mål indfriet. Magnus Dyhre kom til Blegny, ret sulten efter at nå hele vejen til finalen. Det lykkedes ham om lørdagen. I de indledende heats blev han nummer 1-2-1, hvilket kvalificerede ham til 1/8-finalen. I 1/8-finalen kørte han sig til en 1. Plads. I kvartfinalen blev det til en 3.-plads, og dette var også tilfældet i semifinalen. I finalen fik han ikke helt så god en start, blev klemt ned ad startrampen og måtte 30 sekunder senere passere målstregen som nr. 8. Søndag blev han 3-1-3, 2'er i 1/8, 4'er i ¼ og fik desværre den kedelige femteplads i semifinalen, så han lige præcis ikke kom i finalen.

Magnus Dyhre siger:

- Jeg er meget tilfreds med at nå finalen lørdag. Det er bare noget specielt. Fedt at holde på gaten sammen med de bedste kørere i Europa og få sit navn råbt op, med livestream kamera helt oppe i ansigtet og til publikums jubel. Det giver bare en kæmpe glæde og ekstra energi at høre hele danskerlejren juble i kor, når sit navn bliver råbt op.

- Søndag var jeg ret hurtig til at sætte mig et nyt mål: top-5 i finalen til søndagens ræs. Ud fra det er jeg selvfølgelig ikke tilfreds, siger Magnus dyhre, Patrik blev om lørdagen 4-5-7, hvilket ikke var nok til at komme videre til finalerne. Om søndagen startede Patrik således med ekstra appetit på at sikre sig kvalifikation til finalerne. Han havde rigtig god fart i cyklen under opvarmning, men under løbet gik det desværre ikke helt planmæssigt. Han blev 5'er og 3'er i 2 to første heats, og var således stadig med i kampen. Men i 3. Heat var han desværre uheldig at styrte og således ude af spillet. Han kom heldigvis ikke noget til.

- Jeg synes det har være en god og rigtig lærerig weekend. Jeg føler jeg er kommet tættere på mine konkurrenter, så det er jo fedt at kunne mærke en udvikling på selv kort tid, siger Patrik Æbelø.