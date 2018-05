HAARBY: De vil så gerne have, at folk bosætter sig i Haarby, og de vil sandelig også gerne gøre reklame for sagen.

Som et led i en bosætningskampagne er Haarby Handel & Erhvervsforening klar med pendlerposer til de gennemstrømmende i hovedgaden onsdag morgen 30. maj.

Allerede klokken fem om morgenen mødes en kreds af Haarbys borgere med en række erhvervsdrivende for at pakke pendlerposerne. De indeholder smurte rundstykker, noget at drikke og ikke mindst en flyer, der har til formål at fortælle, hvorfor man netop skal bosætte sig i Haarby, hvis man går i flyttetanker.

Ved seks-tiden begynder selve uddelingen af poserne så til pendlerne, der kører gennem Haarby, og selv borgmesteren hopper tidligt ud af fjerene for at være med til at dele dem ud i håbet om at få et par nye borgere til byen. /exp