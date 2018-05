Ejerskifte

For Pit Hegn har været gennem et mislykket generationsskifte, hvor Palle Ingemann Hansen trods dårligt helbred var nødt til at sætte sig tilbage i direktørstolen. Og på den anden side står Thomas Bentsen, som nok har været vant til at have direktør stående på visitkortet, men som aldrig har haft ansvaret for sin egen virksomhed.

P.I.T. Hegn Pit Hegn A/S blev grundlagt i januar 2002 af Palle Ingemann Hansen og Lissi Hansen.Virksomheden leverer og monterer hegn til landbrug, gartnerier og skovbrug og til private. Virksomheden blev startet i Gudme, men i 2008 voksede den ud af sine rammer, og der blev bygget et nyt domicil i Ringe, hvor virksomheden stadig har til huse. Der var tre ansatte til at begynde med. I dag er der cirka 50 medarbejdere i Pit Hegn, som i de senere år har opkøbt virksomhederne Østjysk Hegn og Odense Trådvarefabrik. Thomas Bentsen er ifølge biq.dk indtrådt som administrerende direktør pr. 31. marts 2018 og har 2/3 af ejerandelen. Thomas Bentsen bor i Odense og har tidligere arbejdet for blandt andet Ivarsson A/S, Kompan Norden og Fynske Medier.

- Det har været lidt som at åbne sin undertøjsskuffe og vise det mest private frem. Det har været meget grænseoverskridende, fortæller Palle Ingemann Hansen, som grundlagde Pit Hegn sammen med sin kone Lissi Hansen for 25 år siden.

Så de har begge haft behov for at sikre sig, at det var det helt rigtige at gøre, og at det blev gjort på den rigtige måde. Det har taget tid. Over otte måneder med mange møder og mange lange telefonsamtaler, inden det i marts kunne falde helt på plads, og den endelige underskrift kunne sættes.

Når det har taget så lang tid, skyldes det især, at det mislykkede generationsskifte i 2017 var noget af et slag for Palle Ingemann Hansen.

- Jeg gik og blærede mig med, at jeg havde styr på generationsskiftet, og jeg sagde til andre, at nu måtte de se at få styr på deres. Men det viste sig jo, at jeg ikke havde styr på en skid, fortæller Palle Ingemann Hansen, som i flere omgange har været gået ned med stress.

- Jeg har været alvorligt under brædderne og på et tidpunkt været sygemeldt i syv måneder, og hvis jeg går ned igen, kommer jeg ikke op.

Så ud over en økonomisk bet gav det også et personligt pres, da generationsskiftet ikke lykkedes for Palle Ingemann Hansen, og han var nødt til igen at stå for driften af Pit Hegn. Nedturen har betydet meget for, hvordan Palle Ingemann Hansen har grebet opgaven an denne gang.