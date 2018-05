Margrethe Vestager siger, at forlig fjerner forhindringer, som Gazprom har skabt for den frie strøm af gas.

EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, har torsdag indgået forlig med Gazprom, der var anklaget for at tage overpriser i Øst- og Centraleuropa.

Den russiske gasgigant lover at rette ind og slipper for at få en bøde for at misbruge sin dominerende position på markedet.

Vestager siger, at forliget fjerner de forhindringer, som Gazprom har skabt for den frie strøm af gas i Øst- og Centraleuropa.

- Men vores beslutning skaber desuden en skræddersyet regelbog for Gazproms adfærd i fremtiden, siger hun.

Konkurrencekommissæren er godt klar over, at mange i Europa gerne havde set EU give Gazprom en kæmpebøde, der kunne løbe op i mange milliarder.

Hun mener dog, at EU har nået flere af sine mål i forliget, end det havde været muligt ved at klø på med en bøde.

- Med dagens beslutning har Gazprom accepteret, at de må spille efter vores fælles europæiske regler. I hvert fald hvis de vil sælge deres gas i Europa, siger Vestager.

Hun advarer samtidig om, at hun ikke vil tøve med at ty til bøder, hvis Gazprom ikke lever op til alt det, de har lovet i forliget.

Bøden kan i så fald løbe op i 10 procent af den russiske gaskæmpes omsætning i hele verden.

- Så sagen stopper ikke med dagens beslutning, siger Vestager.

- Det er snarere håndhævelsen af Gazproms forpligtelser, der starter i dag, siger hun.