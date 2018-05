Fredericia: Sydtrafik lukker med udgangen af maj sit salgssted på banegården i Fredericia. Det var her, at borgere, som ikke kan betjene sig selv digitalt, kunne få hjælp til at tanke deres rejsekort op. Men de borgere, der har brugt dette tilbud, skal ikke fortvivle. Fredericia Kommune og Sydtrafik har indgået aftale om, at denne service tilbydes i Borgerservicecentret på Fredericia Rådhus fra 1. juni.

- Det vil helt sikkert gøre en stor forskel for gruppen af borgere, som ikke er digitale, som f.eks. demensramte, at vi tilbyder den service i Borgerservicecentret, siger Susanne Bjerregaard Mørck, formand for Senior- og Handicapudvalget.