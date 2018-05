Svendborg: Enhedslisten forlod onsdag aften ved 18-tiden budgetforhandlingerne på rådhuset, hvor byrådets partier forhandler om en spareplan på cirka 75 millioner kroner på næste års budget.

Jesper Kiel (EL) fortæller, at Enhedslisten foreslog, at man kunne drøfte muligheden for at reducere i nogle af de bebudede besparelser og i stedet genindføre dækningsafgiften eller indkræve mere i grundskyld.