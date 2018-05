Nyborg-afdelingen af danske radioamatører, OZ2NYB, er tilbage på kortbølgen efter et afbræk, da Avlsgården brændte. Antennestikket er nu koblet på radioerne, og det markeres med åbent hus på Skaboeshusevej.

Nyborg: Forbindelsen er genoprettet til klubben Experimenterende Danske Radioamatører, som er kommet på plads i nye kommunale lokaler på Avlsgården, Skaboeshusevej 104 i naboskab med ungdomsskolen. Det markerer radioamatørerne med åbent hus, torsdag 7. juni fra klokken 17-21.

Klubben med det noget kryptiske navn, OZ2NYB, blev ellers sendt til tælling for et par år siden. Da røg forbindelsen for alvor til den store verden, da der udbrød brand i tagetagen i Avlsgårdens bygning, hvor alt udbrændte.

- Den aften mister vi ikke bare forbindelsen, men også alt vores udstyr. Det værste var faktisk, at vi mister alle de QSL-kort, som vi har fået gennem årene, fortæller Leon Johannesen fra klubben.

Kortene er en form for logbog over de mange radioamatører fra Argentina til Aserbajdsjan, som klubbens godt 30 medlemmer har været i forbindelse med over kortbølgen i tidens løb.

Der er trukket nye kabler og med en mast og en antenne tæt på, så er radioamatørerne klar til at sætte antennestikket i radioerne, kalde op til hele verden og vise lokaler frem for publikum.

Alle er velkomne på dagen, hvor også borgmester Kenneth Muus (V) kigger forbi. Skifter.