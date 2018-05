Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en ny beregningsmodel for, hvor stor en del af kommunernes indtægter på parkering, der skal modregnes i statstilskuddet til kommunekasserne.

For 28 ud af landets 98 kommuner medfører det indtægtstab i millionklassen. For de kommuner, der ikke bliver berørt af de nye regler, skyldes det primært, at de enten slet ikke opkræver parkeringsbetaling, at deres udgifter med p-anlæg og betaling er større end deres indtægter.

Her på kortet kan du se hvilke kommuner, der bliver ramt, og hvor meget de taber på årlig basis i forhold til de nuværende regler. Klik på bilikonerne for at se tallene: