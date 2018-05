Debat: Der skal styr på økonomien

Et af de helt store problemer i Kerteminde Kommune er økonomien og problemerne med at overholde budgetterne.

Når der bliver brugt for mange penge, sker det igen og igen, at der pludselig skal spares voldsomt, og hver gang går det især ud over dem, der har mest brug for kommunens indsats. Børn og unge og ældre. Det er jo der, de fleste penge bliver brugt, og det er også der, sparkniven gør særlig ondt.

Som nyt byrådsmedlem overrasker det mig meget, at der allerede nu er udsigt til, at budgettet på børn og unge området i år bliver overskredet med syv millioner, og som medlem af Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget oplever jeg det som min pligt at forsøge at finde ud af, hvad det er der går galt.

Jeg er sikker på, at pengene bliver brugt fornuftigt, men det er samtidig vigtigt at respektere det budget, som et enigt byråd vedtog sidste år.

Hvis der er behov for flere penge til børn, unge og familier er det noget, byrådet skal tage stilling til, før pengene bliver brugt, ikke efter. Det har både politikere, borgere og medarbejdere krav på.